Newcastle-Interesse an Guendouzi

Mattéo Guendouzi (22) könnte in die englische Premier League zurückkehren. Nach Informationen unserer französischen Partnerseite Foot Mercato zeigt Newcastle United Interesse am Mittelfeldspieler. Ein Wechsel nach der Saison ist wahrscheinlicher als schon im Winter. Konkret zeichnet sich ein möglicher Transfer aber noch nicht ab.

Guendouzi ist bis Saisonende vom FC Arsenal an Olympique Marseille verliehen. Dem Vernehmen nach greift eine Kaufoption in Höhe von elf Millionen Euro automatisch, sollten die Franzosen, aktuell Tabellendritter, die Klasse halten. Im OM-Mittelfeld ist Guendouzi gesetzt, kommt in 15 Einsätzen auf sechs Torbeteiligungen.