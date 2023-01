Arsenal ausgestochen: Mudryk vor 100-Millionen-Transfer

Der FC Arsenal stand schon kurz vor dem ganz großen Coup, ist sich nach FT-Infos mit Shakhtar Donetsk längst über eine 100-Millionen-Ablöse für Mykhaylo Mudryk einig. Auf den letzten Metern wurden die Gunners nun aber von ihrem Londoner Ligarivalen ausgestochen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚The Athletic‘ vermeldet, hat überraschend der FC Chelsea das Rennen um Mudryk für sich entschieden. Der 22-jährige Linksaußen habe sich mit den Blues auf einen Vertrag bis Sommer 2030 geeinigt. An Donetsk zahle Chelsea bis zu 100 Millionen Euro Ablöse – 70 Millionen sofort, weitere 30 Millionen in Form erfolgsabhängiger Boni.

Lese-Tipp

Chelsea will Kader ausdünnen: Muss Havertz weichen?

Laut Fabrizio Romano befindet sich Mudryk bereits in einem Flieger Richtung London. Finale Details und der Medizincheck sollen in der englischen Hauptstadt in den nächsten Stunden so schnell wie möglich abgehakt werden.