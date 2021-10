Sportdirektorsuche: Overmars zu Newcastle?

Der neureiche Klub Newcastle United blickt bei der Suche nach einem neuen Sportdirektor offenbar in die Eredevise. Wie der ‚Daily Mirror‘ berichtet, hat der Premier League-Verein Marc Overmars kontaktiert, der aktuell bei Ajax Amsterdam als Sportlicher Leiter arbeitet.

Overmars selbst habe Interesse an dem Job signalisiert. Dem Bericht zufolge hat der Niederläder eine Ausstiegsklausel in seinem bis 2024 gültigen Vertrag verankert, der es ihm ermöglicht, Ajax in Richtung eines Klubs aus den Top-Fünf-Ligen in Europa zu verlassen. Seit 2012 leitet der 48-Jährige erfolgreich die sportlichen Geschicke der Amsterdamer.