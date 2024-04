Verhandlungen laufen: Bochum will Stöger

Der VfL Bochum will im Abstiegskampf auf Erfahrung auf der Trainerbank setzen. Nach der Absage von Urs Fischer ist nun offenbar Peter Stöger der Topkandidat für die Nachfolge des vor der Entlassung stehenden Thomas Letsch. Im Gespräch sei eine Rolle als Feuerwehrmann bis Saisonende.

Laut ‚Sky‘ laufen bereits Verhandlungen zwischen dem Bundesligisten und dem österreichischen Zweitligisten Admira Wacker, wo Stöger seit Sommer als Sportdirektor tätig ist. Zuvor arbeitete der 57-Jährige für Ferencváros Budapest als Coach.

Und auch in der Bundesliga ist Stöger ein bekanntes Gesicht. Zwischen Juli 2013 und Dezember 2017 betreute der gebürtige Wiener den 1. FC Köln, den er aus der zweiten Liga bis in die Europa League führte. Es folgte ein halbjähriges Intermezzo bei Borussia Dortmund. Nun könnte es für Stöger also zurück in den Ruhrpott gehen.