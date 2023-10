Neymar-Ersatz: Al Hilal macht keine halbe Sachen

90 Millionen Euro legte Al Hilal auf den Tisch, um Neymar (31) von Paris St. Germain nach Saudi-Arabien zu lotsen. Fünfmal lief der Brasilianer für seinen neuen Klub auf, ehe er sich am Dienstag bei einem Länderspiel das Kreuzbandriss riss und einen Meniskusschaden davontrug.

Mehrere Monate wird Neymar den Saudis nun fehlen – der reiche Wüstenklub schaut sich dementsprechend nach Ersatz um, will dabei am liebsten ins oberste Regal greifen. Wie die saudische Zeitung ‚Al Riyadh‘ berichtet, stehen Lionel Messi (36) und Kylian Mbappé (24) bei Al Hilal auf der Liste.

Bei Messi ziehe der Tabellenführer eine Leihe in Erwägung, Mbappé steht nur noch bis Sommer 2024 bei PSG unter Vertrag. Die Erfolgsaussichten aber dürften überschaubar sein – beide widerstanden schon im Winter Avancen aus Saudi-Arabien.

Mbappé hat dem Vernehmen nach Real Madrid im Hinterkopf, Messi verkündete erst vor wenigen Tagen, bei Inter Miami bleiben zu wollen und in der Winterpause seine freien Tage mit der Familie in Argentinien zu verbringen. Bei Al Hilal wäre man also gut beraten, nach weiteren Alternativen Ausschau zu halten.