Leih-Rückkehr nach Europa: Messi verkündet Entscheidung

Die Regular Season der MLS ist so gut wie vorbei und schon länger steht fest, dass Inter Miami nicht in den Play-Offs vertreten sein wird. Für Lionel Messi heißt das, dass er im Winter leihweise nach Europa zurückkehren könnte, schließlich steht für den Argentinier und seine Mannschaft erst einmal kein Pflichtspiel mehr an.

Und La Pulga wäre nicht der erste MLS-Superstar, der für einen kurzen Zeitraum in den europäischen Klubfußball zurückkehrt. Unter anderem Thierry Henry und David Beckham haben es in der Vergangenheit vorgemacht. Aus diesem Grund kamen in den vergangenen Wochen prompt Gerüchte auf, laut denen Messi zu seiner alten Liebe FC Barcelona zurückkehren könnte.

Messi winkt ab

Aus dem Wunschtraum vieler Blaugrana wird aber wohl nichts. „Nein“, zitieren US-amerikanische Medien übereinstimmend aus einer Medienrunde die eindeutige Antwort des 36-Jährigen auf die Frage, ob er im Winter einen Leihtransfer anstrebe.

Ein Wort, das wenig Raum für Zweifel lässt. Wenig später führte Messi dann noch aus: „Nach der Länderspielreise im November werde ich meine freien Tage in Argentinien genießen. Es ist das erste Mal, dass ich im Dezember so viele freie Tage habe, die ich mit innerem Frieden und meinen Liebsten genießen will. Im Januar werde ich für die Saisonvorbereitung zu Inter Miami zurückkehren.“