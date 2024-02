FC Bayern: Pavlovic hofft auf EM-Nominierung

Aleksandar Pavlovic hat sich dank herausragender Leistungen in dieser Saison in den Kreis der Kandidaten von Bundestrainer Julian Nagelsmann gespielt. „Die Heim-EM wäre schon ein Traum von mir“, so der 19-jährige Mittelfeldspieler vom FC Bayern gegenüber ‚t-online‘. Ob es im März für eine Nominierung für die Testspiele der deutschen Nationalmannschaft reicht, bleibt abzuwarten. „Das werden wir sehen, wenn es so kommen sollte. Da weiß ich noch nichts“, so Pavlovic.

Der Youngster hat sich in dieser Spielzeit zu einem elementaren Bestandteil des Bayern-Kaders entwickelt. Vier Torbeteiligungen in elf Ligaspielen stehen zu Buche. Im November 2023 debütierte der technisch versierte Deutsch-Serbe für die deutsche U20-Nationalmannschaft.