Seit Oktober gesetzt: Paderborn macht Engelns zum Profi

Der SC Paderborn hat sein derzeit wohl größtes Talent mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie der Verein mitteilt, wird Luis Engelns auch künftig an der Pader auflaufen. Seit seinem Profi-Debüt im Oktober kam der 17-Jährige in der zweiten Liga immer zum Einsatz, fünfmal sogar von Beginn an.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass Luis seine ersten Schritte im Profibereich beim SCP07 gemacht hat und auch seine Zukunft in Paderborn sieht. Er ist ein Musterbeispiel für unser Ausbildungskonzept und steht exemplarisch für die Möglichkeiten, die wir jungen Spielern geben“, so Geschäftsführer Benjamin Weber. Über die Vertragslaufzeit machte der Zweitligist keine Angaben.