Vorlagenkönig: Zweitligisten locken Bätzner

Nick Bätzner wird den SV Wehen Wiesbaden im Sommer voraussichtlich in Richtung 2. Bundesliga verlassen. ‚Sky‘ zufolge hat der SC Paderborn großes Interesse am 25-Jährigen. Der Deal ist dem Bezahlsender zufolge aber noch nicht durch, auch andere namentlich nicht genannte Zweitligisten buhlen um die Gunst des Offensivspielers, dessen Vertrag zum Ende der Saison ausläuft.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Liga drei macht Bätzner in dieser Saison vor allem mit Vorlagen auf sich aufmerksam, steht bereits bei neun Assists und drei Treffern. In der vergangenen Spielzeit konnte er mit dem SVWW den Abstieg in die 3. Liga nicht verhindern, dort zählt er mittlerweile zu den Leistungsträgern. Der ehemalige Jugendspieler des VfB Stuttgart steht mit Wiesbaden auf dem elften Tabellenrang.