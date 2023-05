Hertha kassiert für Ascacíbar

Hertha BSC kann Santiago Ascacíbar von der Gehaltsliste streichen. Estudiantes de la Plata gibt die Festverpflichtung des 26-jährigen Argentiniers bekannt. Demnach habe man „90 Prozent der wirtschaftlichen Rechte“ am Sechser erworben. Ascacíbar wird bei seinem ehemaligen Ausbildungsklub mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet.

Dem Vernehmen nach streicht Hertha rund drei Millionen Euro Ablöse ein. Die Berliner selbst hatten den Mittelfeldspieler im Januar 2020 für zehn Millionen Euro vom VfB Stuttgart verpflichtet. Für die Alte Dame also ein weiteres Minusgeschäft auf dem Transfermarkt.

In der deutschen Hauptstadt hatte Ascacíbar wie so viele Neuverpflichtungen vor und nach ihm seine Probleme. Nach insgesamt 53 Einsätzen in eineinhalb Jahren wurde der Abräumer im Sommer 2022 an US Cremonese verliehen. Im vergangenen Januar folgte die Rückkehr in die Heimat zu Estudiantes, für seinen Jugendverein stand der Rechtsfuß seitdem in 18 Pflichtspielen auf dem Platz.