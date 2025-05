Frankreich-Trio lockt Herthas Klemens

Ibrahim Maza (19), der sich Bayer Leverkusen anschließen wird, ist womöglich nicht der einzige Spieler, der Hertha BSC im Sommer von der Fahne geht. Wie die ‚Bild‘ berichtet, beschäftigen sich Stade Brest und der FC Toulouse mit Pascal Klemens (20). Der dritte Klub im Bunde ist Zweitligist Paris FC, der den Aufstieg in die Ligue 1 bereits eingefahren hat.

Klemens steht in Berlin noch bis 2026 unter Vertrag, Gespräche über eine Verlängerung wurden bereits in der Hinrunde auf Eis gelegt. Wie die Boulevardzeitung weiter berichtet, kommt für den Sechser ein Wechsel nach Brest oder Paris aber nicht infrage, das Interesse aus Toulouse sei neu hinzugekommen. Weitere namentlich nicht genannte „kleinere Klubs aus der Premier League“ sollen Interesse signalisieren. Durch den Trainerwechsel hin zu Stefan Leitl sollen die Chancen aber groß sein, dass Klemens in Berlin verlängert.