Inter ausgestochen: Cabal zu Juve

Juventus Turin zieht eine Verstärkung für die Defensive an Land. Juan Cabal ist zur Stunde bereits für den Medizincheck in Turin, geben die Bianconeri offiziell bekannt. Wie Gianluca Di Marzio darüber hinaus berichtet, wechselt der 23-jährige Kolumbianer für zehn Millionen plus zwei Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen von Hellas Verona zur Alten Dame.

Auch Inter Mailand war stark an Cabal interessiert, geht nun aber leer aus. Der vielseitig einsetzbare Abwehrspieler kam in den vergangenen zwei Spielzeiten zu 33 Einsätzen in der Serie A.