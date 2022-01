Bericht: Ngoy im Visier von Schalke, Hertha & Hamburg

Julien Ngoy ist ein gefragter Mann auf dem Transfermarkt. Der belgische Flügelspieler, der aktuell beim KAS Eupen unter Vertrag steht, befindet sich offenbar auf der Wunschliste dreier deutscher Klubs.

Wie das belgische Portal ‚Walfoot.be‘ berichtet, bekunden Hertha BSC, Schalke 04 sowie der Hamburger SV Interesse am 24-Jährigen. Konkurrenz erwartet die drei deutschen Vereine aus Frankreich und den USA. So sollen sich die AS St. Étienne, der HSC Montpellier sowie ein namentlich nicht genannter MLS-Klub ebenfalls mit dem Belgier beschäftigen.

Die Quote des ehemaligen belgischen U21-Nationalspielers ist ausbaufähig: In der laufenden Saison gelangen Ngoy in 20 Pflichtspielen vier Treffer sowie zwei Assists. Weil der Vertrag des 1,88 Meter großen Mannes am Saisonende ausläuft, darf Ngoy ohne Einverständnis der Eupener einen Vertrag bei einem neuen Verein unterzeichnen.