Neuer Flügelflitzer: Freiburg verpflichtet Scherhant

Für die kommende Europapokalsaison muss sich der SC Freiburg breiter aufstellen und den Kader auf die Dreifachbelastung vorbereiten. Dazu ist der Sport-Club wie immer auf der Suche nach jungen, talentierten und entwicklungsfähigen Spielern. Einen solchen hat der Klub in der zweiten Liga ausfindig gemacht. Wie Freiburg offiziell bekanntgibt, wechselt Derry Scherhant von Hertha BSC am Saisonende zum Bundesligafünften.

Aufgrund einer Ausstiegsklausel im Vertrag des Flügelspielers liegt die Ablösesumme lediglich bei zwei Millionen Euro. Scherhant unterschreibt ein langfristiges Arbeitspapier, die konkrete Vertragsdauer wird – wie üblich – nicht bekanntgegeben.

„Wir haben Derry in den Gesprächen als offenen und realistischen jungen Menschen kennengelernt und verspüren gemeinsam große Lust, sein gesamtes Potenzial auszuschöpfen“, sagt Sportdirektor Klemens Hartenbach, „Derry ist physisch stark, hat eine gute Schnelligkeit und Zug zum Tor. Dabei zeigt er eine gute Haltung auf dem Platz. Durch seinen etwas untypischen Weg in den Profifußball hat er sich eine guttuende Frische und Unbekümmertheit bewahrt.“

Scherhant selbst erklärt: „Ich habe in den Gesprächen von Anfang an Energie gespürt und Lust auf die gemeinsame Arbeit – so bin ich megahappy. Ich habe mir vorgenommen, alles reinzuwerfen und so viele Spielminuten als möglich zu sammeln. Ich freue mich einfach riesig auf die kommende Saison hier in Freiburg.“

Der deutsche U21-Nationalspieler stammt aus der Hertha-Jugend und erlebte in dieser Saison seinen Durchbruch bei der Alten Dame. In 33 Ligaspielen erzielte der Rechtsfuß sieben Treffer und bereitete sechs weitere vor. Damit gehört er zu wenigen Lichtblicken einer schwachen Saison des Hauptstadtklubs.

Gleich mehrere Bundesligisten waren an Scherhant interessiert, Freiburg setzte sich am Ende unter anderem gegen Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen durch. Hertha verliert nach Ibrahim Maza (19/zu Bayer Leverkusen) ein weiteres Toptalent in diesem Sommer. In Freiburg ist Scherhant innerhalb weniger Tage nach Cyriaque Irié (20) und Yuito Suzuki (23) der dritte Neuzugang für die Offensive.