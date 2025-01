HSV: Erster Winter-Abgang steht fest

Anssi Suhonen wird den Hamburger SV auf Leihbasis verlassen. Der ‚Bild‘ zufolge weilt der 23-Jährige bereits zum Medizincheck bei Zweitliga-Schlusslicht Jahn Regensburg. Die Reise ins Trainingslager nach Belek tritt der HSV am Freitag schon ohne den Mittelfeldspieler an.

Suhonen kommt in dieser Spielzeit nur auf 16 Einsatzminuten in der 2. Bundesliga, in der Zweitvertretung der Rothosen wusste er zu überzeugen. Neben dem Finnen soll auch Nicolas Oliveira (20) verliehen werden, von Moritz Heyer (29) und Levin Öztunali (28) will sich der HSV im Winter trennen.