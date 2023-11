Mainz 05: Kein Bekenntnis zu Svensson

Die Zukunft von Bo Svensson als Trainer beim 1. FSV Mainz 05 ist alles andere als sicher. Unmittelbar nach dem Pokal-Debakel gegen Hertha BSC (0:3) äußerte sich Sportdirektor Martin Schmidt auf die Frage, ob Svensson am Samstag (15:30 Uhr) gegen RB Leipzig noch auf der Bank sitzt unklar (zitiert via ‚Sportbuzzer‘): „Sie können von mir jetzt nicht verlangen, dass ich ja oder nein sage.“ Anschließend ergänzte Schmidt: „Ganz klar wollen wir das mit Bo schaffen. Aber so ein Spiel werden wir nicht schönreden.“

Vor wenigen Tagen sprach der Sportchef dem Coach noch das Vertrauen aus. Nach dem 2:2-Remis am vergangenen Freitag gegen den VfL Bochum sagte Schmidt noch, eine Trainerfrage „stellt sich bei uns nicht“ und es gebe „100-prozentige Rückendeckung, 100-prozentiges Vertrauen in Bo“. Das klang nach der Niederlage in Berlin am gestrigen Mittwoch deutlich anders.