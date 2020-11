BVB - FC Bayern 2:3 | Die Noten zum Topspiel

Das Bundesliga-Topspiel trägt seinen Namen zurecht. Die Teams klopften sich gegenseitig kurz ab, der gegenseitige Respekt war den Dauerrivalen aber schnell anzumerken. Dennoch entwickelte sich eine spannende und hochklassige Partie, in der kurz vor der Halbzeit die beiden Tore fielen. Überschattet wurden die ersten 45 Minuten von der mutmaßlich schweren Knieverletzung von Joshua Kimmich, der mit Tränen in den Augen vom Platz geführt wurde.

Die Bayern nahmen den Schwung aus dem Ende der ersten Hälfte mit in die zweite und gingen früh durch Lewandowski in Führung. Mit dem 2:1 im Rücken bekam der Rekordmeister mehr und mehr Kontrolle über das Spiel. Der BVB wehrte sich nach Kräften, wurde aber zu selten gefährlich. Erst nach der 3:1-Führung durch Sané schaltete der Vizemeister noch einmal einen Gang hoch und konnte in Person von Haaland verkürzen. Am Sieg der Bayern änderte dies aber nichts mehr.

Die Torfolge

45‘ Reus: Im Stile eines Spielmachers öffnet Hummels den Platz und bedient auf der linken Angriffsseite Sancho, der kurz dribbelt und weiter steil auf Guerreiro gibt. Der Portugiese legt fast an der Grundlinie zurück auf den völlig freistehenden Reus, der Neuer keine Chance lässt.

45+4‘ Alaba: Eine starke Freistoßkombination bringt den Ausgleich. Lewandowski läuft über den Ball. Gnabry schiebt kurz zu Müller, der ablegt für Alaba. Dessen Schuss wird von Meunier abgefälscht und schlägt so unhaltbar rechts ein.

48‘ Lewandowski: Gnabry zieht in die Mitte, dreht ab und spielt wieder zurück auf den Flügel zu Hernández. Der flankt punktgenau in die Mitte zu Lewandowski, der Hummels im Luftkampf alt aussehen lässt.

80‘ Sané: Nach einer Balleroberung am eigenen Strafraum durch Martínez läuft der Konter der Gäste. Hummels riskiert gegen Lewandowski die Grätsche, rutscht aber ins Leere. Lewandowski spielt weiter auf Sané, der stark flach links trifft.

83‘ Haaland: Sané ist zu lässig und verliert den Ball an Guerreiro. Der Portugiese schaut kurz und löffelt den Ball über die Abwehrkette auf Haaland. Der Norweger nimmt den Ball stark mit, umkurvt Neuer und trifft zum Anschlusstreffer.

Die Noten für Borussia Dortmund

Eingewechselt

60‘ Bellingham (3) für Delaney; 69‘ Hazard für Reyna; 69‘ Brandt für Sancho.

Die Noten für FC Bayern

Eingewechselt

36‘ Tolisso (2,5) für Kimmich; 69‘ Martínez für Boateng; 69‘ Sané für Coman.