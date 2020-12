Terzic-Debüt: Moukoko startet

„Was kann man schnell verändern? Ich kann die Jungs nicht mit Inhalten zuwerfen. Wir haben so viele gute Dinge gezeigt, die müssen wir konservieren.“ Edin Terzics Worte während seiner gestrigen Vorstellung als neuer Cheftrainer von Borussia Dortmund machten klar, dass der Ex-Assistent von Lucien Favre die Mannschaft nicht sofort auf links drehen wird.

Dennoch nimmt der 38-Jährige beim heutigen Auswärtsspiel beim SV Werder Bremen (20:30 Uhr) eine Systemumstellung vor. Statt der von Lucien Favre so häufig praktizierten Dreierkette in der Abwehr kehrt Terzic zu einer Viererkette im 4-2-3-1-System zurück. In der Sturmspitze gibt Sturmjuwel Youssoufa Moukoko (16) sein Startelfdebüt für den BVB.

