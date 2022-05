Schalke 04: Kabak in die Süper Lig?

Es lief gleich zweimal nicht wie geplant. Erst verlieh Schalke 04 seinen Innenverteidiger Ozan Kabak zum FC Liverpool – inklusive einer Kaufoption in Höhe von 21 Millionen Euro. Die Reds ließen die Möglichkeit einer dauerhaften Verpflichtung aber verstreichen. Kabak blieb trotzdem in der Premier League und wurde an Norwich City verliehen.

Mit den Canaries wurde sogar eine Kaufverpflichtung ausgehandelt. 13 Millionen Euro hätte Norwich für Kabak bezahlen müssen, wenn der Klassenverbleib gelingt und der 22-Jährige mindestens 20 Mal für den Klub zum Einsatz kommt. Beides wird nicht geschehen und so kehrt Kabak nach jetzigem Stand im Sommer zu Schalke zurück.

Preisnachlass

Bei Königsblau hat der Topverdiener aber keine Zukunft, ein Abnehmer wird gesucht. Türkischen Medienberichten zufolge zeigt Besiktas Interesse am robusten Abwehrspieler. In Kürze sollen Gespräche mit den Schalke-Bossen aufgenommen werden.

Den Knappen schwebt eine Ablöse im hohen einstelligen Millionenbereich vor. Ob Besiktas bereit ist, eine solche Summe zu zahlen, bleibt abzuwarten. Bis 2024 ist Kabak noch auf Schalke gebunden. Viel Werbung in eigener Sache konnte er auch in dieser Saison nicht machen.