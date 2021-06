Tottenham denkt auch an Gerrard

Auf der Suche nach einem neuen Trainer denkt Tottenham Hotspur auch an eine Legende des englischen Fußballs. Wie der ‚Evening Standard‘ berichtet, hat der Premier League-Klubs Steven Gerrard auf dem Radar. Favorit bleibe aber Nuno Espirito Santo (zuletzt Wolverhampton Wanderers).

Gerrard, einstiger Kapitän des FC Liverpool und der Three Lions, trainiert seit 2018 die Glasgow Rangers. In der abgelaufenen Saison führte er den Klub zur ersten Meisterschaft seit zehn Jahren. In den vergangenen Wochen hatte Tottenham auch prominente Namen wie Erik ten Hag (Ajax Amsterdam), Antonio Conte (zuletzt Inter Mailand), Mauricio Pochettino (Paris St. Germain) oder Ralf Rangnick (zuletzt RB Leipzig) kontaktiert.