Bei Bayern-Abschied: Vier Top-Optionen für Sané

Leroy Sané will nach eigenem Bekunden seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern verlängern. Und Sportvorstand Max Eberl hat nun auch Gespräche für Januar angekündigt. Klar ist: Sané muss auf Gehalt verzichten und ist dazu wohl auch bereit. Dennoch bleibt ein ablösefreier Abgang im Sommer ein mehr als realistisches Szenario. Zu wechselhaft waren die Leistungen des Flügelspielers in seinen bislang dreieinhalb Jahren in München.

Doch wohin könnte es Sané im Sommer dann verschlagen? Ein Bericht der spanischen ‚Sport‘ liefert einige Ideen. Dem katalanischen Blatt zufolge wirft der FC Barcelona einen Blick auf Sanés Situation. Die Blaugrana brauchen neue Alternativen auf dem Flügel und sehen in Sané wohl eine kostengünstige Option. Zu beachten ist jedoch, dass Barça-Coach Hansi Flick während der gemeinsamen Zeit beim FC Bayern nicht immer vorbehaltlos auf Sané setzte. Ein Problem für eine erneute Zusammenarbeit?

Optionen hat Sané aber auch noch andere. Und zwar in der Premier League, wo er sich während seiner Zeit bei Manchester City (2016 bis 2020) einen Namen machte. Die ‚Sport‘ nennt in diesem Zusammenhang nun den FC Chelsea, Tottenham Hotspur und Citys Stadtrivalen Manchester United. Ab dem 1. Januar darf Sané übrigens ohne Zustimmung der Bayern bei einem neuen Klub einen ab Sommer gültigen Vertrag unterschreiben.