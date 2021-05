Pulisic dementiert Wechselgerüchte

Christian Pulisic hegt entgegen anderslautender Medienberichte keinerlei Wechselabsichten. „Ich bin ganz offensichtlich glücklich hier“, beteuert der Außenstürmer gegenüber ‚ESPN‘, „es waren zwei unglaubliche Jahre bislang.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein vorzeitiger Abschied vom FC Chelsea sei nie ein Thema gewesen: „Die Leute haben immer gezweifelt und gesagt: ‚Oh, er spielt nicht, will er hierhin gehen, will er dorthin gehen?‘ Ich bin immer bereit für eine Herausforderung, ich liebe den Wettkampf, ich liebe die Position, in der ich bin und ich genieße meine Zeit hier.“