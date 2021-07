EM-Stars im Rampenlicht: Wohin geht der Weg für Gosens, Olmo & Co.?

Denzel Dumfries

Dumfries ist eine der Entdeckungen des Turniers. Für die Niederlande erzielte der Rechtsverteidiger in vier Spielen zwei Treffer und bereitete einen weiteren vor. Mit enormer Dynamik und Zug zum Tor stellte der 25-Jährige die gegnerischen Abwehrreihen immer wieder vor Probleme. Auch defensiv präsentierte sich Dumfries stabil und überzeugte durch resolute Zweikampfführung. Inter Mailand befindet sich aktuell in der Pole Position auf einen Transfer – dem FC Bayern, der ebenfalls Interesse bekunden soll, ist Dumfries zu teuer. Nach drei Jahren bei der PSV Eindhoven wird der Rechtsfuß voraussichtlich in diesem Sommer ein neues Kapitel aufschlagen.

Mikkel Damsgaard

Vor der EM kaum beachtet spielte sich Damsgaard mit viel Spielwitz und Unbekümmertheit in die Notizbücher internationaler Topklubs. Der wunderschöne Freistoßtreffer im Halbfinale gegen England war nur das i-Tüpfelchen auf ein hervorragendes Turnier, das dem 21-Jährigen eine Nominierung in die FT-Topelf einbrachte. Der FC Liverpool und Tottenham Hotspur sollen bereits angeklopft haben. Damsgaards Arbeitgeber Sampdoria Genua fordert italienischen Medienberichten zufolge rund 40 Millionen Euro – eine stattliche Summe für den Youngster. Käme Genua potenziellen Interessenten ein Stück weit entgegen, wäre es möglich, dass Damsgaard noch in diesem Sommer wechselt.

Thomas Delaney

Im Gegensatz zu Dumfries und Damsgaard steuert Delaney auf den Frühherbst seiner Karriere zu. Dass der defensive Mittelfeldspieler immer noch wertvoller Bestandteil eines ambitionierten Teams sein kann, stellte er während der EM eindrucksvoll unter Beweis. Als unermüdlicher Antreiber im Mittelfeld hatte der 29-Jährige neben Teamkollege Pierre-Emile Höjbjerg (25) maßgeblichen Anteil am überraschenden Halbfinal-Einzug seiner Mannschaft. Bei Borussia Dortmund ist man hinsichtlich eines Transfers gesprächsbereit. Der VfL Wolfsburg sowie die Premier League-Klubs Norwich City, Crystal Palace und der FC Southampton sollen die Fühler ausgestreckt haben.

Declan Rice

Bereits vor dem Turnier hatte Rice das Interesse zweier englischer Schwergewichte geweckt: Manchester United und der FC Chelsea bemühen sich seit geraumer Zeit um die Dienste des 22-Jährigen. Die guten Leistungen für England und ein starker Finalauftritt am gestrigen Abend werden die Scouts beider Klubs vermutlich bekräftigt haben, ihre Bemühungen um den lauf- und zweikampfstarken Mittelfeldspieler zu intensivieren. Die Vertragsofferten seines aktuellen Arbeitgebers West Ham United soll Rice bereits ausgeschlagen haben. Es bleibt abzuwarten, wer das Rennen um den gebürtigen Londoner macht.

Kalvin Phillips

Rices kongenialer Partner im zentralen Mittelfeld konnte die EM ebenfalls für sich nutzen und steht in der FT-Topelf. Der 25-Jährige kommt wie Rice über seine enorme Athletik und Zweikampfstärke. Dass englische Topspieler in der Premier League besonders gefragt sind, macht den Rechtsfuß begehrenswert – und teuer. Doch bei Phillips sieht derzeit alles nach einem Verbleib bei Leeds United aus, wie sein Berater jüngst verriet: „Kalvin ist glücklich bei Leeds United und hat keine Lust zu wechseln. Er will für Verein und Land weitermachen“.

Robin Gosens

Zwar schied Deutschland im Achtelfinale aus, dennoch nutzte Gosens die internationale Bühne für sich. Insbesondere gegen Frankreich (0:1) und Portugal (4:2) gehörte der Spieler von Atalanta Bergamo zu den besten Akteuren im DFB-Dress. Der erklärte Wunsch des linken Außenbahnspielers ist es, irgendwann in der Bundesliga zu spielen – Hertha BSC und Bayer Leverkusen sollen bereits vorgefühlt haben. Ob der 26-Jährige tatsächlich zu einem der genannten Vereine wechselt, darf jedoch bezweifelt werden, zu groß dürfte die internationale Konkurrenz sein. So sollen auch Juventus Turin, Atlético Madrid sowie die Mailänder Klubs Inter und AC Interesse bekunden.

Dani Olmo

Nach einer starken Saison bei RB Leipzig brillierte Dani Olmo auch im Dress der spanischen Nationalmannschaft. Im Halbfinale gegen Italien (3:5 n.E.) war der 23-jährige Offensivspieler der beste Mann auf dem Feld. Laut Medienberichten aus Italien würde Julian Nagelsmann seinen alten Schützling gerne zum FC Bayern lotsen. Da RB dem Vernehmen nach rund 50 Millionen Euro fordert, ist der Edeltechniker aktuell zu teuer für den Bundesliga-Primus. Die Madrider Klubs Real und Atlético sollen Olmo ebenfalls auf dem Zettel haben. Klar ist: Sollte die Leistungskurve des 16-fachen Nationalspielers weiterhin nach oben gehen, wird es künftig schwierig für Leipzig, Olmo zu halten.