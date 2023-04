Barça: Xavi macht Leihspieler Hoffnung

Beim FC Barcelona hat man die Hoffnung auf den endgültigen Durchbruch des an CA Osasuna verliehenen Abde Ezzalzouli (21) noch nicht aufgegeben. „Abde macht das Beste aus seiner Leihe, er macht einen Unterschied und wir sind sehr zufrieden mit ihm. Bei Barça braucht man Spieler auf diesem Niveau“, so Xavi am heutigen Sonntag. Im Sommer werde man „entscheiden. Aber Abde kann wichtig für uns sein.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Osasuna kommt Abde seit seiner Ankunft auf fünf Treffer und zwei Vorlagen in 26 Pflichtspielen. Eine Kaufoption hatten die beiden Klubs vor der Saison nicht vereinbart. An Barça ist der fünffache marokkanische Nationalspieler noch bis 2026 gebunden.

Lese-Tipp

Barça bei Messi im U-Boot-Modus | Walkers Tage gezählt?