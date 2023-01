BVB: Entscheidung bei Passlack

Mindestens fünf Spielern würde Borussia Dortmund in diesem Winter keine Steine in den Weg legen, wenn ein passendes Angebot eingeht. Von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wird aller Voraussicht nach Thorgan Hazard. Der 29-jährige Belgier ist sich nach FT-Infos mit der PSV Eindhoven einig, beide Klubs müssen nun noch letzte Details klären.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Felix Passlack kommt ein Weggang noch in diesem Monat dagegen nicht infrage. Wie der ‚kicker‘ vermeldet, hat sich der Rechtsverteidiger entschieden, bis zum Sommer bei Schwarz-Gelb zu bleiben. Dann läuft Passlacks Vertrag in Dortmund aus. Dem 24-Jährigen bleibt also ein halbes Jahr Zeit, sich in aller Ruhe einen neuen Arbeitgeber zu suchen.

Lese-Tipp

Einigung: Hazard auf dem Sprung

Beim BVB darf Passlack bis dahin nicht mehr mit allzu viel Spielzeit rechnen. In der aktuellen Saison kommt er lediglich auf zwei Kurzeinsätze. Sobald Thomas Meunier seine Verletzung überwunden haben wird, dürfte es auch mit einem festen Platz im Spieltagskader zunehmend eng werden für Passlack.