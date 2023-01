Winter-Freigabe für fünf BVB-Spieler

Mit Außenverteidiger Julian Ryerson (25/Union Berlin) hat bisher ein Winter-Neuzugang bei Borussia Dortmund unterschrieben. Auch Flügelstürmer Julien Duranville (16/RSC Anderlecht) hat bereits den Medizincheck absolviert. Auf der Wunschliste steht zudem noch Rechtsverteidiger Iván Fresneda (18/Real Valladolid).

Unterm Strich könnten somit über 30 Millionen Euro Ablöse fließen. Den Verein verlassen hat in diesem Transferfenster noch kein Spieler. Sportdirektor Sebastian Kehl deutete vor wenigen Tagen an, dass sich das aber noch ändern könnte: „Vielleicht tut sich auf der Abgabenseite noch was. Ein paar Tage haben wir ja noch Zeit.“

Duranville in Dortmund eingetroffen

Die ‚WAZ‘ nennt nun fünf Spieler, denen der BVB bei einem passenden Angebot keine Steine in den Weg legen würde. So sollen Thorgan Hazard (29), Emre Can (29), Nico Schulz (29), Thomas Meunier (31) und Felix Passlack (24) die Freigabe für einen potenziellen Wechsel im Januar haben. Eine besonders heiße Spur gibt es bislang aber bei keinem der fünf Abschiedskandidaten. Sechs Tage bleiben.