Die FT-Topelf des 16. Spieltags

Spieler des Spieltags: Serge Gnabry

Der deutsche Nationalspieler brillierte gegen den VfB Stuttgart auf allen Ebenen. Beim 5:0-Sieg des FC Bayern war Serge Gnabry an allen Toren direkt beteiligt. Drei Treffer erzielte der Flügelstürmer selbst, zweimal legte er die Kugel für Robert Lewandowski auf. Seine Dribblings setzten den Gegner immer wieder extrem unter Druck und in allen Offensivaktionen, an denen er beteiligt war, wusste der 26-Jährige seine Qualitäten mannschaftsdienlich einzubringen.

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick