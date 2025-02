Wegen Silva: Werder klopft bei Leipzig an

Mit der Leihe von Eljif Elmas zum FC Turin hat RB Leipzig den einen Streichkandidaten bei einem anderen Klub untergebracht. Bleibt André Silva, um den sich offenbar der SV Werder bemüht.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben sich die Hanseaten in Leipzig nach Silva erkundigt. Der Portugiese würde in das Bremer Beuteschema passen, hinter dem Transfer prangen aber dennoch große Fragezeichen.

Viele Fragezeichen

Zum einen sei unklar, ob sich der 29-Jährige für einen Wechsel an die Weser erwärmen könnte. Zum anderen scheint das Gehalt des Stürmers eine eher unüberwindbare Hürde zu sein. In der Völkerschlachtstadt verdient Silva sieben Millionen Euro, Bremer Topverdiener ist Marvin Ducksch mit zwei Millionen Euro.

Als Alternative zum 53-fachen Nationalspieler nennt die Boulevardzeitung weiter Yorbe Vertessen (24) von Union Berlin. Demnach sei man weiter in Gesprächen über eine mögliche Ausleihe des Belgiers.

Fritz: „Wir sind am Markt“

„Wir sind in Gesprächen, wir sind am Markt. Wir schauen einfach mal, ob wir noch was machen oder nicht. Wenn eine Tür aufgeht, die für uns sinnvoll ist – wirtschaftlich und sportlich – dann würden wir das ganz gerne wahrnehmen“, kommentiert Geschäftsführer Clemens Fritz gegenüber ‚buten un binnen‘ den Stand der Dinge.