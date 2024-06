HSV lässt Krahn ziehen

Der Hamburger SV verliert Talent Elijah Krahn an den 1. FC Saarbrücken. Wie die Rothosen offiziell verkünden, verlässt der 20-Jährige nach neun Jahren in der Jugend und bei den Profis den HSV. „Elijah hat sich bei uns im Nachwuchs Jahr für Jahr positiv entwickelt und in der jüngeren Vergangenheit seine ersten Erfahrungen im Profibereich gesammelt. Der Wechsel in die 3. Liga kann nun der ideale nächste Schritt auf seinem Weg sein“, sagt Direktor Profifußball Claus Costa.

Krahn konnte sich bei den HSV-Profis nie vollends etablieren und kam nur sporadisch für die Hamburger zum Einsatz. Eine Rückkehr des defensiven Mittelfeldspielers an die Elbe schließt HSV-Direktor Costa nicht aus: „Wir wünschen ihm dafür nur das Beste und werden seine Entwicklung im Auge behalten.“