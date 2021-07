Eintracht: Barkok mit klarer Ansage

Aymen Barkok sieht seine Zukunft bei Eintracht Frankfurt. „Klar ist: Wenn die Eintracht auf mich zukommen würde, wäre ich happy darüber. Ich fühle mich hier pudelwohl. Ich bin Frankfurter durch und durch. Auf jeden Fall würde ich gerne bleiben“, zitiert die ‚Frankfurter Rundschau‘ den 23-jährigen Offensivmann.

Weil Barkoks Vertrag 2022 ausläuft, besteht Handlungsbedarf. Interesse an dem dynamischen Rechtsfuß bekunden insbesondere Klubs aus der Premier League. In Frankfurt wiederum ist noch offen, ob Oliver Glasner langfristig mit Barkok plant. Der Spieler selbst überlässt alles Weitere seinem Berater. „Ich will da auch gar nicht so viel wissen, sondern mich auf meine Arbeit auf dem Trainingsplatz konzentrieren. Alles andere lenkt doch nur ab“, so Barkok.