Nationalmannschaft: Toptalent Uzun verkündet Entscheidung

Can Uzun wird künftig das Trikot der türkischen Nationalmannschaft tragen. Wie ‚Sky‘ berichtet, setzte der 18-jährige Offensivspieler sowohl den türkischen als auch den deutschen Verband am heutigen Montag darüber in Kenntnis.

„So eine Entscheidung ist keine Karriereentscheidung wie bei einem Vereinswechsel, sondern eine Herzensentscheidung. Die Nationalmannschaft muss man fühlen und hier haben mein Herz und mein Bauch gesagt, dass die Türkei die richtige Wahl für mich ist“, erklärt der 18-Jährige dem Pay-TV-Sender seine Entscheidung.

„Deutschland wird neben der Türkei immer eine ganz wichtige Rolle in meinem Leben spielen. (…) Ich wünsche der deutschen Nationalmannschaft nur das Allerbeste für die Heim-EM und die Zukunft. (…) Ich empfinde große Dankbarkeit für Deutschland. Die Türkei und Deutschland sind meine Heimatländer“, so Uzun weiter.

EM-Teilnahme

Der gebürtige Regensburger spielte bereits im Junioren-Bereich für die türkische Auswahl. In der anstehenden Länderspielphase soll er nun erstmals für die A-Nationalmannschaft berufen werden. Zudem plane Coach Vincenzo Montella mit Uzun im EM-Kader.

Der 1,86 Meter große Angreifer gilt als das größte Talent der zweiten Bundesliga. Im Trikot des 1. FC Nürnberg kommt der 18-Jährige in dieser Saison auf wettbewerbsübergreifend 15 Tore und drei Vorlagen.