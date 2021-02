Zorc bestätigt: Terzic zurück ins zweite Glied

Im Sommer übernimmt Marco Rose bei Borussia Dortmund von Edin Terzic. Erhalten bleibt der aktuelle Cheftrainer dem BVB trotzdem. Vor dem 3:2-Sieg beim FC Sevilla am Mittwochabend bestätigte der aktuelle Cheftrainer bei ‚Sky‘: „Ich werde auch in der kommenden Saison beim BVB arbeiten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Noch konkreter wurde Michael Zorc bei ‚DAZN‘. „Edin wird auch in der kommenden Saison bei uns im Trainerteam bleiben und in seine alte Rolle als Co-Trainer zurückgehen. Damit sind wir sehr offen und transparent umgegangen“, so der BVB-Sportdirektor.

Über Rose sagte Zorc derweil: „Wir freuen uns sehr, dass Marco Rose ab der neuen Saison Trainer bei uns sein wird. Die Reaktionen im Team waren positiv.“ Vorerst gilt es für Schwarz-Gelb aber, die aktuelle Saison zu retten. Der Sieg in Sevilla war dabei ein wichtiger Schritt. Am Samstag (18:30 Uhr) steht in der Bundesliga das Revierderby bei Schalke 04 an.