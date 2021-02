BVB schlägt Sevilla: Glatte Eins für Haaland

„Zeit, die Wende einzuleiten! Zerreißt euch für Borussia“. Mit dieser Botschaft auf einem meterlangen Banner am Trainingsgelände in Brackel hatten die BVB-Fans ihre Mannschaft am Dienstag gen Sevilla verabschiedet. In den ersten Minuten hatte man den Eindruck, die Schwarz-Gelben haben verstanden. Auf die kurze starke Startphase folgte jedoch die kalte Dusche und das 1:0 für die Hausherren. Der BVB schüttelte sich kurz und drehte noch bis zur Halbzeit die Partie.

Mit dem 3:1 im Rücken ließ es der BVB ruhiger aber auch selbstbewusst angehen. Die Offensive um den herausragenden Erling Haaland setzte weiter Nadelstiche, generell wurden die Westfalen aber phasenweise zu tief hinten rein gedrückt. Schlüssel zum Erfolg war aber sicherlich, dass es dem deutschen Vizemeister gelang, Toptorjäger Youssef En-Nesyri vollständig aus der Partie zu nehmen. Der diesjährige 17-Tore-Mann beendete die Partie bereits in der 60. Minute ohne jeglichen Torschuss und mit nur zwölf Ballkontakten.

Torfolge

1:0 Suso (7.): Der Ball landet auf der rechten Seite bei Suso, der vor dem Strafraum in die Mitte zieht und Sancho mit einer Finte ins Kino schickt. Der Spanier zieht mit rechts ab und hat Glück, dass der Schuss abgefälscht durch Hummels unhaltbar im Tor landet.

1:1 Dahoud (19.): Traumtor von Dahoud. Haaland nimmt es an der Auslinie mit drei Sevillista auf und spielt den Ball in die Mitte zu Dahoud. Der verschafft sich mit einem kurzen Haken Platz und schlenzt den Ball aus 25 Metern ins rechte Toreck.

1:2 Haaland (27.): Haaland belohnt sich für seine starke Vorarbeit beim 1:1. Der Norweger tankt sich ab der Mittellinie durchs Zentrum und spielt im Sechzehner blitzschnell Doppelpass mit Sancho. Sevilla-Torwart Bono ist schon fast am Ball, Haaland ist aber schneller und grätscht den Ball am Marokkaner vorbei ins Tor.

Fire and Ice back at it again🔥❄️ pic.twitter.com/Pj8okYT1Lw — Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 17, 2021

1:3 Haaland (43.): Reus stibitzt Sevilla den Ball im Spielaufbau und marschiert direkt Richtung Tor. Der Laufweg mit Haaland passt perfekt, so entsteht Raum auf rechts. Der Norweger wird im genau richtigen Moment von Reus bedient und vollstreckt eiskalt.

2:3 de Jong (84.): Der BVB fängt sich mal wieder ein Standard-Tor. Óscar schlägt einen Freistoß von links an den langen Pfosten, wo Emre Can den eingewechselten Luuk de Jong im Rücken entwischen lässt.

