Schalke: Murkin-Gespräche laufen

Der FC Schalke 04 will mit Linksverteidiger Derry Murkin verlängern. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, verhandeln die Königsblauen derzeit mit dem 25-Jährigen, der allerdings noch nicht vollends überzeugt sei. Der aktuelle Vertrag des Engländers läuft bis 2026.

Ein Abgang von Murkin stand sowohl im vergangenen Sommer als auch jetzt im Januar im Raum, Holstein Kiel klopfte zweimal an. Im Sommer hatten sich der ‚WAZ‘ zufolge die Vereine nicht einigen können, diesmal sagte Murkin dem Bundesligisten ab. In der aktuellen Saison ist Murkin einer der Leistungsträger im Schalker Kader, verpasste am Wochenende gegen den 1. FC Nürnberg (3:1) verletzungsbedingt sein erstes Spiel überhaupt.