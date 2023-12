Trainer-Job in Japan: Flick & Löw im Rennen

Jürgen Klinsmann könnte schon bald nicht mehr der einzige ehemalige Bundestrainer mit neuem Job auf dem asiatischen Kontinent sein. Während Klinsmann derzeit die südkoreanische Nationalmannschaft betreut, öffnet sich in der japanischen J1-League eine Tür für Hansi Flick und Joachim Löw.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen von ‚Sports Hochi‘ stehen die Ex-Trainer der deutschen Nationalmannschaft auf dem Zettel bei den Urawa Red Diamonds. Deren aktueller Trainer Maciej Skorza wird den Tabellenvierten nach Saisonende verlassen. Neben Flick und Löw ist auch BK Häcken-Coach Per-Mathias Hogmo dem Bericht der japanischen Zeitung zufolge ein Kandidat beim Erstligisten.

Lese-Tipp

Slomka: „Zeit als Trainer ist vorbei“

Wirtschaftlich ist der Klub aus Saitama bestens aufgestellt. Zudem treten die Japaner bei der 2025 in den USA stattfindenden Klub-WM an. Für den globalen Klub-Wettbewerb haben sich die Red Diamonds über die asiatische Champions League qualifiziert. Den bislang letzten Meistertitel gewann Urawa 2006. Das soll sich möglichst zeitnah ändern – womöglich ja mit einem deutschen Trainer an der Seitenlinie.