United: De Gea in der Warteschleife

David de Gea muss sich mit seiner gewünschten Vertragsverlängerung bei Manchester United noch gedulden. Trainer Erik ten Hag erklärte auf der gestrigen Pressekonferenz: „Wir haben keine Entscheidung über ihn getroffen, aber ich bin mit David de Gea als Torwart sehr zufrieden bin.“ Der 31-jährige Spanier ist nur noch bis Saisonende gebunden, besitzt in seinem Kontrakt aber die Option zur Verlängerung.

Ten Hag kündigt an: „Wir gehen erst in den Winter und dann werden wir darüber sprechen, wie wir mit dieser Situation umgehen.“ De Geas „ersten beiden Spiele der Saison waren nicht seine besten Leistungen, aber danach sieht man, dass er uns in der Defensivabteilung wirklich viel bringt und Stabilität verleiht“, so der Coach der Red Devils, der den Keeper „als Menschen mag […]. Ich kann wirklich sehr gut mit ihm zusammenarbeiten.“