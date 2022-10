United: De Gea will verlängern

David de Gea würde gerne bei Manchester United bleiben. Wie der spanische Schlussmann verrät, will er seinen auslaufenden Vertrag mit den Red Devils verlängern. „Ich hoffe noch viele Jahre hierbleiben zu können“, zitieren ihn die ‚Manchester Evening News‘. Am kommenden Wochenende wird de Gea sein 500. Pflichtspiel für United bestreiten. Seit 2011 spielt der 31-Jährige für die Red Devils in der Premier League.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der vergangenen Saison präsentierte sich de Gea nicht immer sattelfest, doch in dieser Saison hat der Spanier zu seiner Form zurückgefunden. „Das ist mein Verein, hier fühle ich mich wohl, ich spiele gut“, so de Gea weiter. Die Verlängerung mit dem Torhüter gestaltet sich jedoch schwierig. Bei United zählt de Gea zu den Topverdienern und könnte womöglich einer günstigeren Lösung zwischen den Pfosten weichen.