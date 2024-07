92 Länderspiele: Ryan zur Roma

Mathew Ryan trägt ab der kommenden Saison das Trikot der AS Rom. Wie die Italiener bekanntgeben, kommt der 32-jährige Torhüter ablösefrei von AZ Alkmaar und hat einen Vertrag über eine Saison mit der Option auf zwei weitere Spielzeiten unterschrieben. Er dürfte als Ersatzmann für Stammtorwart Mile Svilar eingeplant sein.

Ryan ist 92-facher australischer Nationalspieler. 2013 war er aus Down Under nach Europa gekommen und sammelte seither schon zahlreiche Stationen, darunter Engagements in England beim FC Arsenal und in Spanien beim FC Valencia. Nun macht er erstmals die Erfahrung Serie A.