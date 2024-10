Arsenal & Barça jagen Bayern-Schreck

Die Liste der Interessenten für Aston Villas Sturmtalent Jhon Durán wird immer länger. Wie die ‚as Colombia‘ berichtet, haben der FC Arsenal und der FC Barcelona den Klub aus Birmingham kontaktiert und sich nach der Verfügbarkeit des 20-jährigen Mittelstürmers im kommenden Wintertransferfenster erkundigt. Villa hat demzufolge ein Preisschild von 90 Millionen Euro für den Kolumbianer festgelegt. Durán war im Januar des vergangenen Jahres für umgerechnet knapp 17 Millionen Euro von Chicago Fire in die Premier League gewechselt und erlebt in dieser Saison seinen Durchbruch bei den Villans.

Bisher erzielte der abschlussstarke Angreifer sieben Tore in zwölf Partien, darunter auch den entscheidenden Treffer in der Champions League gegen den FC Bayern München (1:0). Villa befindet sich für künftige Verhandlungen in einer bequemen Position, da der pfeilschnelle Linksfuß seinen Vertrag beim Klub erst vor zwei Wochen bis 2030 verlängert hat. Neben Arsenal und Barça sollen auch West Ham United und der FC Chelsea weiter an Durán interessiert sein. Im Sommer war gar die Rede von 40 Angeboten für den Stürmer, die Villa allesamt abgelehnt habe.