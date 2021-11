Bedient sich Gerrard doppelt bei den Rangers?

Steven Gerrard will offenbar zwei Spieler seines ehemaligen Vereins Glasgow Rangers zu Aston Villa lotsen. Laut der ‚Metro‘ steht Flügelstürmer Ryan Kent (25), der in 139 Einsätzen für die Schotten insgesamt 28 Treffer erzielte, auf dem Zettel des 41-Jährigen. Auch am finnischen Mittelfeldspieler Glen Kamara (26) bekundet Garrard einem Bericht des ‚Daily Record‘ zufolge Interesse.

In dieser Woche trat Gerrard als Trainer bei Aston Villa die Nachfolge von Dean Smith an. Weil sich der Verein im Abstiegskampf der Premier League befindet, wird erwartet, dass im Wintertransferfenster einige Nachverpflichtungen getätigt werden.