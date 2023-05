Wolfsburg tütet ersten Sommer-Transfer ein

Beim VfL Wolfsburg darf man sich auf Cédric Zesiger freuen. Wie die ‚Aller-Zeitung‘ sowie die ‚Wolfsburger Allgemeine‘ berichten, wird sich der Innenverteidiger der Young Boys Bern zur kommenden Spielzeit den Wölfen anschließen.

Beim VfL erhalte der Linksfuß einen Vierjahresvertrag, dieser soll bereits unterschrieben sein. Als Ablösesumme fließen dem Bericht zufolge fünf Millionen Euro. Beim derzeitigen Bundesliga-Siebten könnte der 24-Jährige als Backup für Micky van de Ven (22) fungieren.

Für Bern stand der 1,94 Meter große Abwehrhüne in der laufenden Saison 36 Mal auf dem Rasen und durfte in einem Großteil der Partien starten. Mit den Young Boys gewann er in diesem Jahr die Meisterschaft in der Super League.