Hannover: Gerücht um Ulvestad

Hannover 96 soll sich mit der Personalie Fredrik Ulvestad beschäftigen. ‚Fotboll Direkt‘ zufolge hat der Zweitligist beim zentralen Mittelfeldspieler vom schwedischen Klub Djurgardens IF angeklopft. Ulvestad soll das erste Angebot der Niedersachsen aber ausgeschlagen haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Hannover ist der mittlerweile 28-Jährige kein Unbekannter. Vor fünf Jahren absolvierte Ulvestad ein Probetraining am Maschsee. 96 lehnte eine Verpflichtung des Norwegers damals aber ab. Aktuell sieht es so aus, als würde man erneut nicht zusammenkommen.