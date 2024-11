„Klares Zeichen“: Köln rasiert Sturm-Trio

Thomas Kessler hat durchblicken lassen, dass der 1. FC Köln im Winter einige Profis abgeben könnte. „Es sind Spieler, die lange bei uns im Kader sind. Sie hatten nachhaltig die Möglichkeit, sich unter Beweis zu stellen“, sagte der Lizentbereichsleiter auf der heutigen Pressekonferenz angesprochen auf das Sturm-Trio um Steffen Tigges (26), Florian Dietz (26) und Sargis Adamyan (31), die sich allesamt auf der Abschussliste des Zweitligisten befinden. Im Gegegenzug soll dafür ein neuer hochkarätiger Neuner an Bord geholt werden. Gehandelt wurde zuletzt Ivan Prtajin (28) von Union Berlin.

Die Streichkandidaten kommen beim FC so gut wie gar nicht mehr zum Zug. Dietz und Adamyan saßen beim jüngsten Testspiel gegen Alemannia Aachen (2:0) 90 Minunten auf der Bank, Tigges wurde immerhin in der zweiten Halbzeit eingesetzt. „Der Trainer trifft klare sportliche Entscheidungen. Natürlich ist es dann ein klares Zeichen aus dem Trainerteam heraus, wenn die Jungs in einem Testspiel auch keine Spielzeit bekommen, in der Jungs aus der zweiten Reihe ran sollen“, ergänzte Kessler überdeutlich.