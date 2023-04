Trainingszoff in Gladbach

Borussia Mönchengladbachs Torhüter Jonas Omlin (29) und Stürmer Marcus Thuram (25) sind gegen Ende der heutigen Trainingseinheit aneinandergeraten. Im Anschluss an eine kleinere Schubserei ließ Omlin in Richtung des Franzosen seinem Unmut über dessen Leistung dann auch noch verbal seinen freien Lauf („Everybody, stop playing like shit“, „Fuck off“*).

Trainer Daniel Farke, der nicht eingriff, beschwichtigt gegenüber der ‚Bild‘: „Ich mag das, wenn bei der Mannschaft, die im Trainingsspiel unterliegt, nicht eitel Sonnenschein, sondern Leben drin ist. Solange es in Maßen ist und es sich im Rahmen hält, finde ich das ganz gut. Ich fand es nicht schlecht, dass die Jungs, die das Spiel bisschen unglücklich verloren haben, das noch einmal emotional diskutiert haben.“

