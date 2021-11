Chelsea: Noch keine Gespräche mit Ziyech

Ob Hakim Ziyech den FC Chelsea im Winter verlassen wird, bleibt offen. Laut dem ‚Telegraph‘ gab es noch keine detaillierten Gespräche über die Zukunft des Spielers zwischen den Londonern und den Vertretern des Marokkaners. Die Blues haben dem Bericht zufolge auch noch keine Pläne, Ziyech zu verleihen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 28-jährige Linksfuß war 2020 für 40 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu Chelsea gewechselt, hat unter Trainer Thomas Tuchel aber einen schweren Stand. In der aktuellen Saison stand Ziyech erst in fünf Pflichtspielen von Beginn an auf dem Platz. Zuletzt war er mit Borussia Dortmund und dem FC Barcelona in Verbindung gebracht worden.