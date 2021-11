Bericht: BVB an Ziyech dran

Borussia Dortmund hat offenbar die Fühler nach Hakim Ziyech ausgestreckt. Nach Informationen der ‚Bild‘ ist der amtierende Champions League-Sieger vom FC Chelsea ein Kandidat für einen Wintertransfer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ziyech wolle die Blues im Winter unbedingt verlassen, berichtet das Boulevardblatt weiter. Denkbar sei, dass der BVB den marokkanischen Linksfuß ausleiht.

Neue Kreativ-Power für den BVB?

In der laufenden Saison ist Ziyech ziemlich deutlich hinten dran. In lediglich vier Ligaspielen ließ Thomas Tuchel den 28-Jährigen mitwirken. Ziyechs Vertrag an der Stamford Bridge läuft noch bis 2025.

In Dortmund würde der ehemalige Ajax-Star die offensiven Außenbahnen verstärken. Im Kreativbereich haben die Schwarz-Gelben seit dem Abschied von Jadon Sancho deutlichen Nachholbedarf. Noch steckt das Gerücht um Ziyech allerdings in den Kinderschuhen.