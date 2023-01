Hertha lehnt nächstes Lukebakio-Angebot ab

Hertha BSC stellt sich nach wie vor quer bei einem Transfer von Dodi Lukebakio. Wie der belgische Journalist Sacha Tavolieri berichtet, haben die Berliner ein Angebot von Olympique Lyon abgelehnt. Der französische Klub bot dem Bericht zufolge eine Leihe mitsamt Kaufoption von 15 Millionen Euro an. Überzeugt war der Bundesligist von der Offerte offenbar nicht. Damit sieht es weiter danach aus, dass der 25-jährige Flügelspieler in Berlin bleibt.

Zuvor war schon die PSV Eindhoven mit einem Angebot für Lukebakio gescheitert. Die Niederländer waren ebenfalls an einer Leihe interessiert und stellten eine Kaufpflicht über neun Millionen Euro in Aussicht. Interesse am belgischen Nationalspieler herrscht zudem beim FC Sevilla sowie Paris St. Germain. Bei der Hertha ist Lukebakio einer der wichtigsten Offensivspieler. Elf Torbeteiligungen sammelte der Linksfuß in 18 Pflichtspielen in dieser Saison. Sein Vertrag läuft noch bis 2024.

