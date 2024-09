BVB: Guirassy mit Debüt zufrieden

Serhou Guirassy hat am gestrigen Freitagabend im Spiel gegen den 1. FC Heidenheim (4:2) ein ordentliches Debüt für seinen neuen Klub Borussia Dortmund gegeben. Im Interview nach dem Spiel zeigte sich der 28-Jährige mit seinem ersten Auftritt in Schwarz-Gelb durchaus zufrieden, sieht aber noch Verbesserungspotenzial: „Es war ganz ok. Ich kann aber noch nicht bei 100 Prozent sein. Dafür brauche ich jetzt mehr Spiele. Ich muss mich jetzt erstmal wieder auf meine Basics besinnen. Drei Monate ohne Spiel sind eine lange Zeit.“

Der frühere Stuttgarter, der für 18 Millionen Euro zum BVB gewechselt ist, kam nach überstandenen Knieproblemen 72 Minuten zum Einsatz und ließ sein Können immer wieder aufblitzen. „Er hat uns sehr viel gebracht: seine Präsenz, wie viele Bälle er festgemacht hat, wie häufig er gefoult wurde, wie gut er mitspielt“, lobte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl nach Abpfiff.