FC Bayern: Die Hintergründe zur Kane-Klausel

Mit Harry Kane hat der FC Bayern im Sommer den langersehnten Neuner unter Vertrag genommen. Bis 2027 ist der Torgarant gebunden, im Vertrag des 30-Jährigen befindet sich laut Daniel Levy, dem Vorstandsvorsitzenden von Tottenham Hotspur, jedoch eine Rückkauf-Klausel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Diesbezüglich wartet die ‚Daily Mail‘ mit neuen Informationen auf. Laut der Boulevardzeitung handelt es sich um keine klassische Rückkauf-Option, vielmehr haben die Spurs eine Art Matching Right. Der Premier League-Klub könne als erster Verein zuschlagen, sollte Kane in Zukunft nach England zurückkehren wollen.

Lese-Tipp

Bayern - ManUnited: Tuchel verzichtet auf Müller

Es werde jedoch angenommen, dass es keinen festen Preis gibt, für den der Rechtsfuß die Münchner verlassen kann. Weder Tottenham noch die Vertreter von Kane wollten die Details auf Nachfrage bestätigen, heißt es. Ohnehin darf agezweifelt werden, dass der 100-Millionen-Mann einen schnellen Abschied aus der Bundesliga anstrebt. Zu wichtig ist der Rechtsfuß bereits für den Verein um Trainer Thomas Tuchel. Sowohl in menschlicher als auch sportlicher Hinsicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kane lässt Hintertür offen

Dass er in ferner Zukunft aber noch einmal in der Premier League aufläuft, schließt Kane nicht aus. Gegenüber der ‚Marca‘ sagt der Nationalspieler: „Im Fußball heißt es: ‚Sag niemals nie‘. Aber jetzt konzentriere ich mich nur auf Deutschland und nicht auf die Premier League.“

Grundsätzlich bereut der Kapitän der englischen Nationalmannschaft seinen Wechsel an die Säbener Straße aber nicht: „Alle Entscheidungen, die ich in meiner Karriere getroffen habe, dienten dazu, mich zu verbessern, auch der Abschied aus der Premier League. In diesem Sinne bin ich froh, dass ich nach München gekommen bin, um mich weiterzuentwickeln.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Und weiter: „Es wird immer Gerede über den Rekord geben, aber mein Ziel ist es, weiter zu spielen und mit meinem Verein Trophäen zu gewinnen, und deshalb habe ich beim FC Bayern unterschrieben.“ Mit dem Rekordmeister will der Goalgetter die ersten Trophäen seiner Karriere gewinnen und die Chancen auf gemeinsame Erfolge könnten schlechter stehen.