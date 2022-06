Olsen bleibt bei Villa

Robin Olsen wird über den Sommer hinaus im Kasten von Aston Villa stehen. Der Premier League-Klub aus Birmingham vermeldet die Festverpflichtung des schwedischen Nationaltorhüters offiziell.

Olsen kommt für festgeschriebene 3,5 Millionen Euro von der AS Rom. Bereits in der vergangenen Rückrunde war der 32-Jährige an die Villans verliehen und vertrat als Nummer zwei Stammkeeper Emiliano Martínez (29).